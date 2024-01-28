Texas’ın isyanı sürüyor

ABD Yüksek Mahkemesi'nin iptal kararına rağmen Texas Valisi Greg Abbot'un, Meksika sınırına dikenli tel çekmeye devam edeceğini açıklaması üzerine başlayan gerginlik devam ediyor. Abbot'un emri üzerine, düzensiz göçmenlerin ABD'ye geçmek için çoğunlukla tercih ettiği Eagle Pass kentindeki sınır bölgesine konuşlanan Texas Ulusal Muhafızları, gün boyunca bölgedeki nöbetini sürdürdü. Teknik olarak ABD ordusunun bir parçası olsa da emirleri doğrudan Texas valisinden alan ulusal muhafızlar, Rio Grande Nehri'nden düzensiz göçmenlerin geçme ihtimaline karşı elleri tetikte bekledi. Texas eyaleti, dün de geri adım atmadı.