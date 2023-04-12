Trump’tan Genelkurmay Başkanı Milley’ye "aptal" yakıştırması

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Fox News televizyonuna verdiği mülakatta ilginç diyaloglar yaşandı.

Mevcut Başkan Joe Biden yönetiminin Afganistan'dan çekilme sürecini oldukça kötü yönettiğini ve yönetimin bunun için de kendisini suçladığını söyleyen Trump, "Benimle bir alakası yoktu. Ben de çıkacaktım ama güçlü ve itibarlı bir şekilde çıkacaktım." dedi.

Trump, kendisi görevde olsaydı çok daha hızlı çekileceklerini, arkada ekipman ve ABD vatandaşlarını bırakmayarak çıkmış olacaklarını söyledi.

Eski ABD Başkanı, "Arkada rehinler bıraktık, çok sayıda Amerikalı arkada kaldı. Bu sayı düşündüğünüzden fazla. Orada 13 askerimiz öldü. Çok kötü yaralananlar oldu. Kolları ayakları kopmuş, yüzleri parçalanmış askerler vardı. Bu adamın çekilmesi böyleydi. Oradan itibarlı ve güçlü bir şekilde çıkacaktık." diye konuştu.