‘Türkiye’ye ilgi çok yüksek’

SABAH'A konuşan ICYF Başkanı Taha Ayhan "Amacımız İslam ülkelerindeki gençlerin diğer ülkelerdeki akranlarıyla eşit şartlarda rekabet etmesine zemin hazırlamak. İslam ülkeleri içinde ekonomik eşitsizliğin de önüne geçmek istiyoruz. Gittiğimiz her yerde ve yaptığımız her organizasyonda Türkiye'ye olan ilgi çok yüksek oluyor. Cumhurbaşkanımıza olan sevgi ve saygı çok yüksek. Bu da bizi aslında birçok alanda ön plana çıkarıyor. Türkiye'ye olan bu sevgi İslam ülkelerindeki gençler arasındaki birlik ve işbirliği isteğini de artırıyor" dedi.