Ukrayna lideri Zelenskiy "En büyük silahımız" diyerek Avrupa'ya seslendi: Daha önce yapılmayanı biz başardık

SORUMLU OLACAKLAR

Zelenski, Odessa'ya yönelik düzenlenen saldırıda 3 aylık bir bebeğin de yaşamını yitirdiğini ifade ederek, "Rusya, Ukrayna'nın Odessa kentine füze saldırısı düzenledi. 8 kişi öldü, 18 kişi yaralandı. Sıradan barışçıl insanlar. Ölenler arasında 3 aylık bir kız çocuğu da bulunuyor. Bu çocuk Rusya'yı nasıl tehdit etti? Görünüşe göre çocukları öldürmek Rusya Federasyonu'nun yeni ulusal fikri. Bu saldırıdan sorumlu olan herkesi tespit edeceğiz. Rusya'nın füze teröründen sorumlu olanlar. Bu emirleri veren herkes. Bu emirleri yerine getiren herkes. Kimse saklanamayacak. Ne kadar sürerse sürsün, sebep oldukları ölümlerden sorumlu olacaklar" diye konuştu.