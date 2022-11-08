Ukrayna’dan flaş iddia! Herson’da tuzak kuruyor olabilirler

Gumenyuk, AA muhabirine, Rusya'nın Ukrayna'da ilhak ettiği Herson bölgesinde Ukrayna ordusunun sürdürdüğü karşı saldırıyı ve bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Herson'da karşı saldırı operasyonu sürdürdüğünü aktaran Gumenyuk, "Kurtardığımız yerleşimlerin yüzde 40-80'i yıkılmış durumda." dedi.

Gumenyuk, birçok köyün yerle bir olduğunu belirterek "Evlerin sadece temelleri kaldı. Yaşam için kullanılabilecek evler kalmadı." diye konuştu.

"SİVİLLERİN DÖNMESİ HENÜZ GÜVENLİ DEĞİL"

Ekim sonuna kadar Herson'da 90'dan fazla yerleşim yerinin kontrolünün sağlandığını ifade eden Gumenyuk, buraların Rus bombardımanı altında olduğunu, henüz gaz ve elektrik hizmetlerinin verilmediğini kaydetti.

Gumenyuk, şöyle devam etti:

"İnsanlar, kendi topraklarına evlerine mümkün olduğunca çabuk dönmek istiyor ama bu tavsiye edilen bir çözüm değil. İmkanınız varsa tahliyede kalın, kışın geçmesini bekleyin, bombardıman olmadığında geri dönmek mümkün olacak."

- Ukrayna ordusuna tuzak kurma ihtimali

Gumenyuk, Herson bölgesinde konuşlanan bazı Rus birliklerinin tahliye edildiği iddiasına ilişkin, "Sahte bilgileri kullanarak belli bir izlenim yaratmaya çalışıyorlar. Buradan gidiyorlar gibi bir izlenimi bırakmaya çalışıyorlar. Bizi tuzağa düşürmeye ve aldatmaya çalıştıklarına yönelik bir kanaat var. O yüzden bu, Ukrayna ordusunu bölgede tuzağa çekmek için yapılan bir hamle olabilir." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki Rus güçlerin hareketlerini takip ettiklerini aktaran Gumenyuk, "Bu nedenle planlarını hesaplayıp niyetlerini ortaya koyuyoruz ve bize gelen bilgileri dikkatli bir şekilde kontrol ediyoruz." dedi.

Gumenyuk, Herson'dan sivillerin de tahliyesini gösteren bazı görüntülerin ortaya çıktığını hatırlatarak Rus güçlerinin sivilleri kendi amaçları için bir "canlı kalkan" olarak kullanmaya çalıştığını savundu.

Bir süredir bölgede asker ve sivillerin hareketlerini izlediklerini kaydeden Gumenyuk, "Dnipro Nehri'nin sol yakasında atış menzilleri ve savunma hatları zaten silahla donatılmış durumda. Orada da kendilerine çare yaratmaya çalışıyorlar çünkü sağ tarafta tutunamayacaklarını biliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Gumenyuk, Rusya'nın Herson bölgesindeki bazı noktalardan askerlerini çekmiş gibi gösterdiğini ancak önemli birliklerini Herson'da konuşlandırdığını iddia etti.

Rus güçlerinin Herson'u bir şehir savaşı için hazırladıklarını öne süren Gumenyuk, ön cepheden çekilen bazı Rus birliklerinin de daha sonra yardıma geleceğini savundu.