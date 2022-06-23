Ukrayna’dan NATO adımı: Kritik zirveye katılacaklar

İspanya'nın başkenti Madrid'de 28-30 Haziran'da yapılacak NATO Zirvesi'ne, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kubela'nın da katılacağı bildirildi.

İspanya Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgide, NATO Zirvesi'nde Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili 29 Haziran'da özel bir oturumun olacağı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin video konferans ile katılımcılara hitap edeceği, Dışişleri Bakanı Dmitro Kubela'nın ise Madrid'de zirveye katılacağı kaydedildi.

ZİRVEDE 14 ÜLKE LİDERİ YER ALACAK

IFEMA adlı fuar merkezinde organize edilecek zirveye 30 NATO üyesi ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının yanı sıra ittifak ile yakın ilişkileri olan 14 ülkenin liderleri ile AB Konseyi ve AB Komisyon başkanları katılacak.

NATO'nun tarihindeki 32. zirve 28 Haziran akşamı İspanya Kralı 6. Felipe'nin devlet ve hükümet başkanlarına Kraliyet Sarayı'nda vereceği akşam yemeği ile başlayacak.