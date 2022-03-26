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Giriş Tarihi: 26.3.2022 10:50 Son Güncelleme: 26.3.2022 11:06

Ukrayna’dan şoke eden iddia! Soygu’nun yerini açıkladılar!

İHA
Ukrayna’dan şoke eden iddia! Soygu’nun yerini açıkladılar!

Rusya Ukrayna savaşı devam ederken, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde Şoygu’dan 12 gündür haber alınmadığı iddia edilmişti. Bu iddialar, Şoygu’nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin düzenlediği Güvenlik Konseyi  toplantısında görülmesiyle çürümüştü. Batı basını, Şoygu’nun savaşa karşı olduğunu ve bu nedenle ortalarda görünmediğini söylerken Ukrayna yeni bir iddia daha ortaya attı.

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun kalp krizi geçirdiğini ve hala hastanede tedavi gördüğünü iddia etti.

ORTADAN KAYBOLMUŞTU

Rusya'nın Ukrayna saldırılarının ilk gününden itibaren birçok defa Rus medyasında görünen ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile toplantılar gerçekleştiren Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu bir anda ortalıktan kaybolmuştu.

12 gün boyunca nerede olduğu açıklanmayan Şoygu, 24 Mart'ta Putin'in başkanlık ettiği güvenlik konseyi toplantısına katılmıştı. Ekranlarda çok kısa sürede görülen Şoygu'nun, konuşması sırasında sesi de yayına verilmemişti. Rusya'daki Şoygu spekülasyonunun önü kesilmeye çalışılırken, yayınlanan görüntülere rağmen bazı kesimler Şoygu'nun sağlık durumunun iyi olmadığı yönünde açıklamalarda bulundu.

"PUTİN KIZDI, ŞOYGU KRİZ GEÇİRDİ"

Ukrayna tarafı da bu iddiaları bir adım öteye götürerek, Şoygu'nun bir hastanede tedavi altında tutulduğunu iddia etti. Bu iddiaları gündeme getiren Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, "Şoygu kalp krizi geçirdi. Bu nedenle Mart ayı ortasından beri kamuoyu önüne çıkmadı.

Şoygu, Ukrayna'daki askeri operasyonlardaki başarısızlığı nedeniyle Putin'in sert tepkisi sonrası kalp krizi geçirdi. Şuan ana ordu karargahında tedavi görüyor. Şuan Nikolay N. Burdenko kliniğinde" iddialarını ortaya attı.

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Ukrayna’dan şoke eden iddia! Soygu’nun yerini açıkladılar!
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