Ukrayna’dan şoke eden iddia! Soygu’nun yerini açıkladılar!

12 gün boyunca nerede olduğu açıklanmayan Şoygu, 24 Mart'ta Putin'in başkanlık ettiği güvenlik konseyi toplantısına katılmıştı. Ekranlarda çok kısa sürede görülen Şoygu'nun, konuşması sırasında sesi de yayına verilmemişti. Rusya'daki Şoygu spekülasyonunun önü kesilmeye çalışılırken, yayınlanan görüntülere rağmen bazı kesimler Şoygu'nun sağlık durumunun iyi olmadığı yönünde açıklamalarda bulundu.

"PUTİN KIZDI, ŞOYGU KRİZ GEÇİRDİ"

Ukrayna tarafı da bu iddiaları bir adım öteye götürerek, Şoygu'nun bir hastanede tedavi altında tutulduğunu iddia etti. Bu iddiaları gündeme getiren Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, "Şoygu kalp krizi geçirdi. Bu nedenle Mart ayı ortasından beri kamuoyu önüne çıkmadı.