UYGAD’tan İsrail’e büyük tepki!



Şirin Ebu Akile

"GAZETECİLER ARTIK DİREKT HEDEF ALINIYOR!"

Yüksel açıklamasının devamında, "Uluslararası Gazeteci ve Yazarlar Derneği (UYGAD) olarak; dünyayı bilgilendirmek için savaş alanlarında zor şartlarda çalışan meslektaşlarımızın, bilinçli olarak hedef alınıp canlarına kıyılmasını nefretle kınıyoruz. Dünyada savaşlara son verilsin, insanlar insan gibi barış içinde yaşasın. Bizler de savaş haberleri yerine gelecek ile ilgili yaşam haberleri üzerinde çalışalım. Tüm meslektaşlarımıza sevgi ve saygıyla sağlıklı günler diliyoruz." şeklinde konuştu.