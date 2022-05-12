UYGAD’tan İsrail’e büyük tepki!

Dünyanın çeşitli ülkelerinde meydana gelen savaş, gösteri ve çeşitli olaylarda, gazeteciler artık direkt hedef haline geldi. Bunun örnekleri Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşta da yaşanmıştı. Savaşı yerinde izleyen 21 gazeteci yaşamını yitirmişti.
Şirin Ebu Akile
"MESLEKDAŞIMIZIN DİREKT HEDEF ALINIP ÖLDÜRÜLMESİNİ NEFRETLE KINIYORUZ!"
UYGAD Başkanı Mevlüt Yüksel, gazetecilere yapılan saldırılarla ilgili açıklamada bulundu.
Dünyada gazetecilerin terör örgütleri ve savaş alanlarında devletlerin hedefi haline geldiğine dikkat çeken Yüksel; "Al-Jazeera televizyon kanalının kadın muhabiri Şirin Ebu Akile, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin mülteci kampında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetti. Şirin Ebu Akile, Al Jazeera'nın Arapça haber servisinde tanınan bir gazeteciydi ve 15 yıldır İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmalar üzerinde çalışıyordu. İsrail askerlerini üzerinde Basın/Press yazmasına rağmen, bir gazeteciye saldırıyı şiddetle kınıyor, meslektaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.
UYGAD Başkanı Mevlüt Yüksel
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Kamu Diplomasi Birimi'nin sosyal medyadan yaptığı "İsrail güçlerinin 2000 yılından bu yana, 55 Filistinli gazeteciyi öldürdüğü, 16 Filistinli gazeteciyi ise hapiste tuttuğu" açıklamasını hatırlatan Yüksel; "Gazeteciler Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaşta da hedef oldu. Savaş başladığından bu yana 21 meslektaşımız yaşamını yitirdi." ifadelerini kullandı.
Şirin Ebu Akile
"GAZETECİLER ARTIK DİREKT HEDEF ALINIYOR!"
Yüksel açıklamasının devamında, "Uluslararası Gazeteci ve Yazarlar Derneği (UYGAD) olarak; dünyayı bilgilendirmek için savaş alanlarında zor şartlarda çalışan meslektaşlarımızın, bilinçli olarak hedef alınıp canlarına kıyılmasını nefretle kınıyoruz. Dünyada savaşlara son verilsin, insanlar insan gibi barış içinde yaşasın. Bizler de savaş haberleri yerine gelecek ile ilgili yaşam haberleri üzerinde çalışalım. Tüm meslektaşlarımıza sevgi ve saygıyla sağlıklı günler diliyoruz." şeklinde konuştu.