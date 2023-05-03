Yemen’de 9 yıldır süren savaş nedeniyle 165 medya kuruluşu kapandı

Sendika ve Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, gerçekleştirdikleri ortak saha araştırmasının sonuç raporunu Dünya Basın Özgürlüğü Günü vesilesiyle kamuoyuyla paylaştı.

Raporda, Yemen'deki 365 medya kuruluşundan sadece 200'ünün faaliyet gösterdiği, 165'inin ise savaş ve etkileri nedeniyle durduğu kaydedildi.

Savaş ve savaşın güvenlik, ekonomik ve siyasi yansımaları nedeniyle gazete ve dergilerin daha çok etkilendiği aktarılan raporda, buna karşılık bu zaman içinde 137 yeni yayın kuruluşunun tesis edildiği belirtildi.