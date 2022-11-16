Yemen’de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalarda 3 Husi milis öldü

Husilerin kontrolündeki haber ajansı SABA'ya göre, çatışmalarda hayatını kaybeden biri "üst düzey rütbeli" 3 milisin cenazesi Sana'da toprağa verildi.

Haberde, hükümet güçleriyle çatışmaların ne zaman ve nerede çıktığına ilişkin bilgi verilmedi.

Yemen ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise Taiz kentinin kuzeybatısındaki hava savunma karargahı çevresinde Husilerle şiddetli çatışmalar çıktığı aktarıldı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.