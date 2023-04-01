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Giriş Tarihi: 1.4.2023 10:07 Son Güncelleme: 1.4.2023 10:31

Yeni felaket uyarısı! 25 bin kişi ölmüştü: Her an patlayabilir!

Kolombiya’da bulunan Nevado del Ruiz Yanardağı'ndan korkutan görüntüler geliyor. En son 1985 yılında patlayan ve 25 bin kişinin ölümüne neden olan yanardağın yeniden faaliyet geçtiği bildirildi. Yetkililer patlama riskine karşı turuncu alarm durumuna geçti.

AA
Yeni felaket uyarısı! 25 bin kişi ölmüştü: Her an patlayabilir!

Kolombiya'daki Nevado del Ruiz Yanardağı'nda yaşanılan volkanik hareketlilik nedeniyle uzmanlar patlama riskine karşı uyarıda bulundu.

BAŞKENT TEHDİT ALTINDA

Kolombiya Jeoloji Servisi (SGC) açıklamasında, Caldas yönetim bölgesine bağlı Manizales'teki yanardağında yalnızca dün 9 bin 600 sarsıntı kaydedildiği bildirildi.

Uzmanlar, yanardağda meydana gelebilecek muhtemel bir patlama riskine karşı yetkililerden Turuncu Alarm durumuna geçmesini istedi.

SGC, Nevado del Ruiz yanardağının duman ve kül püskürttüğünü ve patlama olduğu takdirde volkanik tepkinin şiddetli olacağı hususunda uyarıda bulundu.

Söz konusu volkanik hareketliliğin devam etmesi durumunda ülkede uçuş faaliyetlerinin sekteye uğrayacağını hatırlatan SGC, başkent Bogota dahil birçok bölgenin etkileneceğini belirtti.

25 BİN KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Nevado del Ruiz Yanardağında, 13 Kasım 1985'te meydana gelen patlama sonucu oluşan çamur kaymasında 25 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Kolombiya'daki Nevado del Ruiz Yanardağı'nda patlama riskine karşı uyarı yapıldı | Video

Dünya'da "Armero Trajedisi" olarak da bilinen Ruiz yanardağ felaketi nedeniyle bölgede tedirgin bir bekleyişin olduğu bilgisi paylaşıldı. Nevado del Ruiz Yanardağı, başkent Bogota'ya 129 kilometre mesafede yer alıyor. Bölgede ayrıca Los Nevados Milli Parkı'nda bulunmaktadır.

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Yeni felaket uyarısı! 25 bin kişi ölmüştü: Her an patlayabilir!
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