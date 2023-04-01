Yeni felaket uyarısı! 25 bin kişi ölmüştü: Her an patlayabilir!

25 BİN KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Nevado del Ruiz Yanardağında, 13 Kasım 1985'te meydana gelen patlama sonucu oluşan çamur kaymasında 25 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Kolombiya'daki Nevado del Ruiz Yanardağı'nda patlama riskine karşı uyarı yapıldı | Video

Dünya'da "Armero Trajedisi" olarak da bilinen Ruiz yanardağ felaketi nedeniyle bölgede tedirgin bir bekleyişin olduğu bilgisi paylaşıldı. Nevado del Ruiz Yanardağı, başkent Bogota'ya 129 kilometre mesafede yer alıyor. Bölgede ayrıca Los Nevados Milli Parkı'nda bulunmaktadır.