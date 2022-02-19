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Haberler Dünya Haberleri Yunanistan’da yanan feribot dehşeti yaşatmıştı! Türk vatandaşı ile ilgi flaş açıklama geldi
Giriş Tarihi: 19.2.2022 16:43 Son Güncelleme: 19.2.2022 17:11

Yunanistan’da yanan feribot dehşeti yaşatmıştı! Türk vatandaşı ile ilgi flaş açıklama geldi

AA
Yunanistan’da yanan feribot dehşeti yaşatmıştı! Türk vatandaşı ile ilgi flaş açıklama geldi

Yunanistan'da sabaha karşı meydana gelen feribot yangını, korkunç anlara sahne oldu. 290 yolcu ve 21 mürettebatı taşıyan İtalyan bandıralı bir yolcu gemisinde çıkan yangında gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Euroferry Olympia isimli gemiden yolcular kurtarılırken Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosu, yangında kaybolan bir Türk vatandaşı olduğunu açıkladı.

Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosu Mustafa Somuncu, Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na seyrederken yangın çıkan feribottaki bir Türk vatandaşının kayıp olduğunu söyledi. Feribottan kurtarılıp Korfu Adası'nda otele yerleştirilen Türk vatandaşlarını ziyaret eden Somuncu, tüm gerekli yardımın ve konsolosluk hizmetlerinin sağlanacağını belirtti.

"İNŞALLAH SAĞ SALİM KURTULUR"

Bir Türk vatandaşının kayıp olduğunu bildiren Somuncu, "Onun akıbetini belirlemek üzere Yunan Sahil Güvenlik, hastane ve Yunan Emniyeti ile temas halindeyiz. İnşallah o da sağ salim kurtulur." dedi.

Gemi şirketinin anlaşmalı olduğu acente yetkilisiyle görüştüklerini söyleyen Somuncu, pasaportu kayıp olan vatandaşlara geçici pasaport düzenleneceğini, tüm vatandaşların İstanbul'a intikallerinin sağlanacağını kaydetti.

Atina-Pire Başkonsolosluğunda görevli Konsolos Erdem Kutlu da feribotta bulunan 23'ü tır şoförü, 4'ü turist toplam 27 Türk vatandaşının 26'sının kurtarılarak Korfu'daki otellerde misafir edildiğini söyledi.

Kurtarılan Türk vatandaşlarından birinin hastanede tedavi edildiğini aktaran Kutlu, Başkonsolosluk yetkililerinin hastaneyi ziyaret ederek Türk vatandaşın sağlık durumu ile yakından ilgilendiklerini ifade etti.

Yunanistan açıklarında yanan feribotta kayıplardan 1'i Türk | Video

Kutlu, kurtarılan Türk vatandaşlarının en kısa zamanda Türkiye'ye getirilmeleri için çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, feribottaki yangın söndürme ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yunanistan açıklarında 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın | Video

Yolcu listesinde yapılan kontroller ve kimlik tespit çalışmaları sonucunda belirlenen kayıp sayısının 12'ye yükseldiği belirtilerek toplam 278 kişinin feribottan kurtarıldığı kaydedildi.

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Yunanistan’da yanan feribot dehşeti yaşatmıştı! Türk vatandaşı ile ilgi flaş açıklama geldi
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