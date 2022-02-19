Yunanistan’da yanan feribot dehşeti yaşatmıştı! Türk vatandaşı ile ilgi flaş açıklama geldi

"İNŞALLAH SAĞ SALİM KURTULUR"

Bir Türk vatandaşının kayıp olduğunu bildiren Somuncu, "Onun akıbetini belirlemek üzere Yunan Sahil Güvenlik, hastane ve Yunan Emniyeti ile temas halindeyiz. İnşallah o da sağ salim kurtulur." dedi.