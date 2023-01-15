Yunuslar birbirlerine bağırmak zorunda kalıyor

Denizlerde insan kaynaklı olan gemi geçişleri, inşaatlar gibi etmenlerin son yıllarda artması, yunusların birbirlerini duymakta zorlandıklarını ortaya çıkardı. Bu da yunusların hayatlarını devam ettirebilmek için gerekli olan iletişimlerini tehlikeye soktu. Yunusların insanların oluşturduğu gürültü kirliliğini bastırmak için bağırabildiği zaten biliniyordu. Current Biology isimli akademik bilim dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, yunusların artık birbirlerine bağırsalar bile seslerini duyurmakta zorlandığı ortaya çıktı. Delta ve Reese isimli iki şişe burunlu yunus, verilen görevi yerine getirebilmek için normalde çaldıkları ıslık süresini iki katına çıkardı. Islıkların sesi de iki kat yüksekti. Reese ve Delta, deney boyunca birbirleriyle de daha sık yüz yüze geldiler. Bunu da partnerlerinden gelen sesi daha iyi duyabilmek için yaptıkları tahmin ediliyor.