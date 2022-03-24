Zelenskiy NATO’da konuştu: Bu korkunç bir şey: Ölümler için çılgınca paralar yatırdılar





"UKRAYNA ORDUSU EŞİT VE ADİL OLMAYAN ŞARTLARLA DİRENİYOR"

Defalarca kez yardım çağrısında bulunduğunu ama NATO'nun yardıma yanaşmadığını ifade eden Zelenskiy, "24 Şubat'ta size hava sahamızı kapatmanız için başvurmuştum. Net bir cevap sizden duyamadık. Ukrayna roketlere karşı güçlü silahlara sahip değil. Biz onlardan daha az sayıda hava aracına sahibiz ve bundan dolayı Ruslar toplu yıkımlara yönelik saldırılar yapabiliyor. Ukrayna ordusu eşit ve adil olmayan şartlarla bir aydır direniyor. Sizin elinizde bin tane uçak var ancak biz bir tanesini bile alamadık. 20 binden fazla tankınız var ve bundan yüzde birini vermenizi, satmanızı istedik ama net cevap alamadık. Savaşta yapılan yardım çağrılarına cevap alamamak korkunç bir şey. Biz sadece yaşamak istiyoruz. NATO'yu suçlamıyoruz. Bunlar sizin roketleriniz, sizin bombalarınız değil" şeklinde konuştu.