Zeytin ağacımıza dokunma başkan

BUGÜN NELER OLDU

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında Seferihisar'ın Orhanlı Köyü yakınında kurulmak istenen taş ocağının bölgedeki zeytin ağaçlarına zarar vereceğini öne sürerek çevrecilerle birlikte eylem yapan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, 50 ortakla kurduğu güneş enerjisi üretim kooperatifine il özel idarenin kapatılması ile belediyeye devri olan ve üzerinde 500 zeytin ağacının bulunduğu 20 dönümlük araziyi kiralama kararı aldı. Soyer'in kurulacak güneş panelleri için Çamtepe köyündeki araziyi seçmesi arazi üzerindeki 500 zeytin ağacıyla 100 adet badem ve 50 adet armut ağacını da kesilme tehlikesi ile karşı karşıya bıraktı.Bir süre önce CHP'den istifa eden bağımsız meclis üyesi Mehmet Şenel, ilçe sınırları içinde hazineye ve Milli Emlak'a ait çok sayıda müsait arazi varken güneş panellerinin, üzerinde yüzlerce zeytin ağacı bulunan köy tüzel kişiliğine ait araziye kurulmak istenmesine tepki gösterdi.İl Özel İdaresi'nin kapatılması ile birlikte Çamtepe Köyündeki köy tüzel kişiliğine ait 19 bin 666 metrekarelik alanın mülkiyetinin Seferihisar Belediyesi'ne geçtiğini hatırlatan Şenel, "Tunç Başkan, ocak ayında güneş enerjisi üretimi için belediyeye ait bazı arazilerin 50 ortakla kurulan kooperatife 29 yıllığına kiralanmasını öngören önergeyi meclise taşıdı. Önerge hukuk komisyonuna gönderildi. Fakat henüz mecliste oylanıp karara bağlanmadı. İlk başlarda meclis üyeleri olarak çevre dostu bir enerji olduğu için olumlu oy kullandık. Fakat daha sonra kooperatife kiralanmak istenen alanın 2005 yılında, il genel meclis üyeliği yaptığım dönemde ilçe tarım müdürlüğünden aldığımız 500 zeytin fidanını diktiğimiz köy tüzel kişiliğine ait arazi olduğunu öğrendim" dedi.Güneş enerjisine karşı olmadığını fakat yer seçiminin yanlış olduğunu belirten Şenel; "Bu ağaçlar köylülerin büyük çabalarıyla dikildi. Köylü gece gündüz demeden eğimli araziyi teraslayarak zeytin dikimine elverişli hale getirdi. Aradan geçen süreçte ağaçlar büyüdü ve mahsul vermeye başladı. Zeytin ağaçlarının arasına güneş paneli olmaz. Yer seçimi kesinlikle yanlış. Üstelik buraya güneş panelleri kurulabilmesi için tarımsal niteliğini yitirmiş arazi olması lazım. Oysaki burada 20 dönümlük alan zeytin ağaçları ile kaplı. Herhalde sayın başkana bu araziyi önerenler önergeyi meclise taşımadan önce araziyi gelip görmedi. O nedenle bilmiyorlar. Eğer yerinde inceleselerdi zeytin ağaçlarının arasına bu panellerin yerleştirilemeyeceğini bilebilirlerdi. Ben sayın başkanın yanlış yönlendirildiğini düşünüyorum" diye konuştu.Güneş enerjisi yatırımının ciddi bir yatırım olduğunu, yaklaşık 3 milyon lirayı bulan maliyetin yüzde 75'lik kısmının İZKA'dan hibe olarak karşılanacağını, geri kalan 1 milyon liralık bölümün de Seferihisar Belediyesi öncülüğünde kurulan kooperatife üye yapılan 50 kişi tarafından karşılanacağını belirten Şenel, şöyle konuştu; "Ben sayın başkandan bu kararı meclis onayına sunmadan önce gelip bu arazinin gerçek sahipleri ile Çamtepe Köylüleri ile konuşmasını, görüş ve önerilerini almasını isterdim. Eğer öyle olsaydı belki bugün bu yanlışa düşülmezdi."Söz konusu alanın yıllık bin lira iz bedelle, 29 yıllığına kooperatife kiralanmak istendiğini hatırlatan Şenel; "Kararı son derece yanlış buluyorum. Çünkü Çamtepe köyü, bu zeytin ağaçlarını yarıcı olarak kullanıyor. Zeytinleri topluyor. Elde edilen ürünün yarısı köylüye yarısı da belediyeye kalıyor. Köylü buradan kazanç elde ediyor. Keşke sayın başkan bu araziyi kooperatife değil de gerçek sahipleri olan köylüye kiraya verseydi. Burasını köylü işleyip tarımsal üretim yapsaydı. Doğru olan da buydu" ifadelerinde bulundu.Çamtepe Köy Muhtarı Halil Dikmen de İl Özel İdaresi'nden kalma 20 dönümlük eğimli araziye teraslama yöntemi ile zeytin ağacı diktiklerini belirterek, "Güzelim zeytin ağaçlarını dikmek için zamanında köylü seferber oldu. Şimdi gelmişler buraya güneş paneli koyacağız diyorlar. Büyük emek vererek diktiğimiz bu zeytin ağaçlarının kesilmesine seyirci kalamayız. Gözümüz gibi baktığımız ağaçlarımızı kestirtmeyiz" diye konuştu.Bu topraklar bizim dedemizden, atamızdan kalma yerler. Bu zeytin ağaçlarını kendi ellerimizle diktik. Ağaçlarımızın köklenip kesilmesine kesinlikle karşıyız.Bu zeytinlik köy malı. O zeytin ağaçlarını engebeli araziye dikmek için bütün köy 7 sinden 70 ine günlerce imece usulü çalıştı. Biz bu alanı belediye satsın ya da başkalarına kiralasın diye vermedik.