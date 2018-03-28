Gördes’in içme suyu sorunu kalmayacak

ORMAN
ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun Manisa
Gördes'in içme suyu problemini tamamen ortadan kaldırmak amacıyla geliştirdiği 'Kobaklar Göleti ve Sulaması'nda inşaat süreci başladı. Ekibi ile birlikte Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol'u makamında ziyaret ederek bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunan DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, ilçeye yılda 1 milyon metreküp içme ve kullanma suyu sağlayacak Kobaklar Göleti ve Sulaması işinde ihale sürecinin tamamlandığını ve yer teslimlerinin yapıldığını söyledi. Eker, "Hedefimiz inşaatı en kısa sürede tamamlayıp projeyi halkımızın hizmetine sunmak" dedi. Başkan Akyol ise Güneşli Barajı ve Sulaması projesi için başta Bakan Eroğlu olmak üzere bütün DSİ çalışanlarına teşekkür etti. Akyol, "Baraj tamamlanıp kapalı sulama başladıktan sonra bölgede verim katlandı. Tarlalardan 2 hatta 3 ürün alınabilir hale geldi. Dolayısıyla arsaların değeri arttı. Ekonomi canlandı. Artık oradaki köylerden şehre göç yaşanmıyor" diye konuştu.