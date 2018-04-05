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Ege’de cerrahi anatomi ve embriyoloji kursu

Giriş Tarihi: 5.4.2018
Ege’de cerrahi anatomi ve embriyoloji kursu
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Endokrin Cerrahisi Derneği işbirliği ile 'Cerrahi Anatomi ve Embriyoloji Kursu' düzenlendi. Tıp Fakültesi Muhittin Erel Amfisi'ndeki kursa, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Endokrin Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Uludağ ile yurt içinden ve yurt dışından cerrahi ve anatomi uzmanları katıldı. Etkinliğin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Budak, "Bu kursta, tiroid bezi ve komşu yapıların gelişimi ve anatomisi incelenecek, öğretilecek ve araştırılacaktır" dedi. Alanında ün yapan 4 konuğun ağırlandığı kursa 210 kişi katıldı.
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Ege’de cerrahi anatomi ve embriyoloji kursu
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