Ege’de cerrahi anatomi ve embriyoloji kursu

Ege
Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Endokrin Cerrahisi Derneği işbirliği ile 'Cerrahi Anatomi ve Embriyoloji Kursu' düzenlendi. Ege Üniversitesi
Tıp Fakültesi Muhittin Erel Amfisi'ndeki kursa, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Endokrin Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Uludağ ile yurt içinden ve yurt dışından cerrahi ve anatomi uzmanları katıldı. Etkinliğin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Budak, "Bu kursta, tiroid bezi ve komşu yapıların gelişimi ve anatomisi incelenecek, öğretilecek ve araştırılacaktır" dedi. Alanında ün yapan 4 konuğun ağırlandığı kursa 210 kişi katıldı.