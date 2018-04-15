Vatandaşa kulak verin

İzmir Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısının üçüncü oturumu Başkanvekili Sırrı Aydoğan idaresinde gerçekleşti. Oturumun dilek ve temenniler bölümünde söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Bilal Doğan, önce İZBAN'da daha sonra otobüslerde uygulanan artı para sistemine ilişkin eleştirilerini sıraladı. Doğan, "Önceki ay İZBAN'da başlayan artı para sistemini 1 Nisan itibariyle belediye otobüslere de taşınmıştır. Seferihisar'a yönelik yapılan bu çalışma, her ne kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından örnek uygulama şekilde lanse edilse de işin aslı göründüğü gibi değil. Bu sistem aldatmacadan ibaret olup halkı kandırmaya yönelik algı operasyonudur. Kelime oyunlarının altında gizli zam yapılmaktadır. Bu uygulamayı artı para değil vatandaşın cüzdanına eksi para olarak adlandırmak gerekir. ESHOT'un zararını İZBAN'a yıktınız, peki otobüslerde bu uygulamaya ne gerek vardı?" diye sordu.

"VATANDAŞ ÇOK ÖFKELİ"

Doğan, "Fahrettin Altay'dan Seferihisar'a giden 730 numaralı otobüsün yerine 985 numaralı hat getirildi. Yeni sistemle daha önceden çalışan 730 numaralı Seferihisar-Fahrettin Altay Aktarma hattı kaldırılarak yerine 985 numaralı Seferihisar- Üçkuyular İskele hattı getirilmiştir. Yani durak aynı alanda 500 metre yakına taşınmış ve bir durak ilave edilmiştir. Daha önce 5 lira belirlenen tarife 5 lira 46 kuruş olmuştur. 46 kuruşluk örtülü zam yapılmıştır. Bir gün Fahri Altay Aktarma Merkezi'ne gelip öfkeli vatandaşların şikayetlerine kulan verin. En iyi yaptığınız işi yapın gelin bu sistemden vazgeçin, kağıt bilet sistemine geçin. Bu uygulama ESHOT'un boyunu aşıyor. Vatandaşlar neredeyse yanında hesap makinesi taşıyacak. İzmir sizin sayenizde hesap uzmanı oldu. Nereye kaç lira harcamış, kartına kaç lira yüklemek zorunda hesap yapmak zorunda kalıyor. İzmirli vatandaşlar çarpım tablosu ezberler gibi ulaşım ücret tablosunu ezberlemek zorunda mı?" dedi.