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Karşıyaka Mustafa Aşan ile söz kesti

Giriş Tarihi: 24.6.2018
Karşıyaka Mustafa Aşan ile söz kesti
TFF 3'üncü Lig'e düşen transfer yasaklısı Karşıyaka, iç transferde 9 isimden sonra hafta başında anlaşamadığı takım kaptanı Mustafa Aşan'la da büyük oranda söz kesti. Yeşilkırmızılılarda 2014-15 sezonundan bu yana forma giyen tecrübeli ön libero, 4 senelik birikmiş 700 bin TL tutarındaki alacağından yarı yarıya feragat etti. Hırsı ve mücadelesiyle taraftardan en çok alkış alan isimlerin başında gelen Mustafa'nın hafta başında sözleşme imzalaması bekleniyor. Karşıyaka, iç transferde Tayfun'la da yürüttüğü pazarlık son aşamaya geldi. Abdülhamit'le de görüşmeyi bekleyen ekibinin daha önce anlaşamadığı Hakan'la da anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Karşıyaka'nın bu isimleri kadroda tutması durumunda henüz geri dönüş yapmayan Metin ve Almanya'ya dönen Mahmut haricinde iç transferi firesiz tamamlamış olacak.
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Karşıyaka Mustafa Aşan ile söz kesti
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