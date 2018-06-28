Denize açılan kapı masmavi bir yaşam

Çeşme, gastronomi, eğlence, doğa turizmi, su sporları, termal olanaklar, festivaller, yat limanları ve benzeri birçok konuda öne çıkan bir ilçe olarak dikkat çekiyor. Çeşme'nin sadece yılın birkaç ayının yaşanılabileceği değil, 12 ay boyunca huzurun, mutluluğun, sakinliğin adresi olduğundan yola çıkan Folkart, birbirinden güzel ve modern projeler inşa ediyor. "Hayat Buna Değer" sloganıyla; çevre dostu, en ileri teknoloji ile donatılmış, uluslararası standartlarda güçlü yapılar inşa ederek, sektöründe öncü rol üstlenen Folkart, Çeşme'de çarpıcı projelere imza atıyor. FOLKART BLU
Çeşme'nin en güzel bölgelerinden Paşalimanı mevkiindeki Folkart Blu Çeşme 2017 yılında tamamlandı. Denize sıfır konumuyla dikkat çeken projede her daire deniz manzarasıyla misafirlerini ağırlıyor. Şifa kaynağı olarak gösterilen termal su imkanın da bulunduğu Folkart Blu Çeşme'de 83 suit yer alıyor. FOLKART HILLS Folkart Hills
Çeşme, Fenerburnu mevkiinde bulunuyor. Çeşme Marina
'ya en yakın proje olarak öne çıkıyor. Denize sıfır konumuyla dikkat çeken projede 70 suit bulunuyor. Bu yıl tamamlanan Folkart Hills, marinaya 2 dakika uzaklığıyla Çeşme Marina'ya komşu konumda bulunuyor. FOLKART ARDIÇ
Folkart'ın bu yıl teslim ettiği bir diğer projesi ise denize sıfır konumda bulunan Folkart Ardıç Çeşme oldu. Ardıç mevkiinin doğal güzelliğini bozmadan, ardıç ağaçlarının arasında yer alan projede, 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere çeşitli suitler bulunuyor. FOLKART ILICA
Folkart residance inşaatlarının yanı sıra villa projeleri ile de öne çıkıyor. Yine Çeşme'deki 32 villadan oluşan Folkart Ilıca Çeşme projesi 2018 yılında teslim edilen projeler arasında yer alıyor. Bu proje ise 2019 yılında tamamlanacak.