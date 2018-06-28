Denize açılan kapı masmavi bir yaşam Folkart Yapı, “Denize Açılan Kapı” sloganıyla Çeşme’de çarpıcı projelere imza atıyor. Projeler, denize sıfır konumları ve modern mimari özellikleri ile dikkat çekiyor

Giriş Tarihi: 28.6.2018