Çeşmeli turizmciler sorunlarını anlattı

BUGÜN NELER OLDU

Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Korkut Denizeri, ÇEŞTOB Başkan yardımcıları Gökçe Kesikçiler Buğday ve Orhan Belge, ÇEŞTOB Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Eryaman, Halil Yeni ve Fehmi Mert Gönül Ankara'ya çıkarma yaptı. Çeşmeli turizmcilerden oluşan heyet, Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'u makamında ziyaret etti. Bakan Ersoy'a istek ve sorunlarını detaylı olarak anlatan kitapçık verdi. Turizmciler ilk olarak, 'Turizm İşletme Belgeli' tesislerin tek bakanlık üzerinden denetlenmesini istedi. Çeşme'nin en büyük problemlerinin başında gelen "75 desibel deklarasyonu" ile ilgili sunum yaptı. Konuyla ilgili bilgi sahibi olduğunu belirten Bakan Ersoy, turizmcilerden taleplerini proje haline getirmelerini istedi.Çeşme ve Alaçatı'daki butik ve küçük otellerin, rezervasyonlarını Booking.com üzerinden aldığını belirten turizmciler, dünyanın 165 ülkesinde online hizmet veren bu rezervasyon kanalının açılması için destek istediklerini ifade etti. Bakan Ersoy, toplantının son bölümünde Çeşme ve Alaçatı ile ilgili turizmcilerden daha detaylı projeler istedi. Turizmciler, ilçesinin sorunlarını yerinde göstermek adına Bakan Ersoy'u Çeşme'ye davet etti. Bakan Ersoy ise, sezon bitmeden Çeşme gelebileceğini belirtti. Görüşmeyi değerlendiren ÇEŞTOB Başkanı, "Personel sıkıntısı ile ilgili önerilerimizi sunduk. Bu konuda turizm meslek liselerinin çoğaltılması, turizm fakülteleri ve yüksekokulları dahil, pek çok ülkede olduğu gibi, staj uygulamasının asgari 3 aya çıkarılması için, YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapılmasını talep ettik. Bakanımız, turizmin önündeki engellerin kaldırılması yönündeki araştırmalar yapıldığını aktardı" dedi.