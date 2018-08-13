Süper başlangıç

Spor Toto
1. Lig'in açılış haftasında evinde Ümraniyespor'u 1-0 mağlup eden Altay, büyük sevinç yaşadı. Son 2 yılda üçüncü ve ikinci ligde art arda şampiyonluklar yaşayan siyah-beyazlılar seyircisinden yoksun kaldığı karşılaşmada oynadığı futbolla da geçer not almayı başardı. Teknik direktör Alper Avcı
'nın yanı sıra yeni transfer
lerden Gençer, Yasin, Özgür, Metin, Aganovic, Pedro, Kappel ve Paixao da ilk kez resmi bir maça çıktı. İlk karşılaşmaların her zaman zorlu geçtiğine vurgu yapan Alper Avcı, alınan galibiyetin herkese moral verdiğini söyledi. Avcı, özellikle ikinci yarıdaki coşkulu oyunun 3 puanı getirdiğini belirtti. Karşılaşmayı değerlendiren genç teknik adam, "İstediklerimizi sahaya yansıtmayı bildik. Galip geldiğimiz için çok mutluyum. İki sezondur süre gelen çıkışımızı devam ettirebilmek çok önemli. Yeni transferlerimiz ve özellikle yabancı oyuncularımız adapte oldukça ve sistemimize uydukça daha başarılı günler gelecek" dedi.