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3 puan için sahaya çıkıyor

Giriş Tarihi: 18.8.2018
Altınordu 3 puan için sahaya çıkıyor
Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta deplasmanda Balıkesirspor Baltok'la 0-0 berabere kalarak sezona 1 puanla başlayan , yarın 2. hafta mücadelesinde evinde karşısında ilk galibiyetini almaya çalışacak. Bornova Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakayı Ramazan Keleş yönetecek. Maçın biletleri VIP 70, numaralı tribün 20, kale arkası misafir tribünü 15 TL olarak belirlendi. Teknik direktör , seyircileri önünde oynayacakları ilk maçı kazanmak istediklerini belirterek, "Galip gelerek taraftarımıza bayram hediyesi vermek istiyoruz. Hazırız, hedefimiz 3 puan" diye konuştu.
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Altınordu 3 puan için sahaya çıkıyor
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