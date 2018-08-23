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Karşıyaka 3 puanla başlamak istiyor

Giriş Tarihi: 23.8.2018
Karşıyaka 3 puanla başlamak istiyor

3. Lig 2. Grup'taki ilk maçında 2 Eylül'de Van deplasmanında ter dökecek Karşıyaka, geçen sezon dış sahada aldığı kötü sonuçlara bu yıl son vermek istiyor. Geçen sezon 2. Lig'de son 7 deplasman maçını kaybeden ve küme düşerek taraftarını üzen Kaf- Kaf, bu kez evine mutlu dönerek sezona 3 puanla başlamayı hedefliyor. İki takım daha önce 2013 yılında 'nda karşı karşıya gelmiş, ev sahibi Van temsilcisi uzatmalarda bulduğu golle müsabakayı 1-0 kazanmıştı. Van Büyükşehir Belediyespor'u daha önce Karşıyaka'da da görev alan çalıştırıyor.

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Karşıyaka 3 puanla başlamak istiyor
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