Karşıyaka 3 puanla başlamak istiyor

TFF 3. Lig 2. Grup'taki ilk maçında 2 Eylül'de Van deplasmanında ter dökecek Karşıyaka, geçen sezon dış sahada aldığı kötü sonuçlara bu yıl son vermek istiyor. Geçen sezon 2. Lig'de son 7 deplasman maçını kaybeden ve küme düşerek taraftarını üzen Kaf- Kaf, bu kez evine mutlu dönerek sezona 3 puanla başlamayı hedefliyor. İki takım daha önce 2013 yılında Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelmiş, ev sahibi Van temsilcisi uzatmalarda bulduğu golle müsabakayı 1-0 kazanmıştı. Van Büyükşehir Belediyespor'u daha önce Karşıyaka'da da görev alan Teknik Direktör Feyyaz Uçar çalıştırıyor.

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