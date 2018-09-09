Buca’da oryantiring heyecanı başladı

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İzmir Kurtuluş Günleri Oryantiring Yarışması Buca Belediyesi ev sahipliğinde Kaynaklar İzcilik
ve Doğa Sporları Merkezi
'nde başladı. 7-10 Eylül tarihleri arasında 4 gün sürecek yarışmaların ilk etabına 12 kategoride 198 sporcu katıldı. Sporcular Kaynakları'ın muhteşem doğasında bir noktadan başka bir noktaya sadece harita ve pusula yardımıyla ulaşabilmek ter döktü. 12 kategoride ve yaş gruplarına göre belirlenen rotalarda yönünü bulup, en kısa sürede varış noktasına ulaşmaya çalışan sporcular doğa şartlarında ve zorlu parkurlarda mücadele verdi. Dört gün sürecek yarışmanın üçüncü günü 9 Eylül'de Buca Merkez Rum Evleri
bölgesinde düzenlenecek.