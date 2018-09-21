Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Kaçak içki operasyonu

Kaçak içki operasyonu

Ege’de kaçak içki ile mücadele sürüyor. ’de 6 bin 332 litre kaçak üretim şarap, ’de ise 442 şişe kaçak içki yakalandı

Giriş Tarihi: 21.9.2018
Kaçak içki operasyonu
İZMIR ve 'de merdiven altı imalathanelerde üretim yaparak kaçak içki üretenlere yönelik operasyon düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kuşçular, İçmeler ve Sıra mahallelerinde yaşayan Y.İ, S.H. ve E.K'nin kaçak olarak şarap üretip, piyasaya sürdüğü belirlendi. Harekete geçen ekipler, tespit ettiği adreslere dün yaptığı baskında, 6 bin 332 litre kaçak üretim şarap ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma karakoluna götürüldü. Şüphelilerin sorgusunun sürdürüldüğü bildirildi. Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Bahçelievler Mahallesi'nde kaçak içki üretildiği bilgisine ulaştı. Eve yapılan operasyonda kaçak üretilmiş satışa hazır 422 şişe şarap, rakı, bira, cin ve etil alkole el koydu. Polis ekipleri evde ayrıca 144 litre mayalanmış bira, 3 adet 150 gram anason, 140 gram gliserin ve 40 gram alkol yapımında kullanılan aroma ele geçirdi. Olayla ilgili olarak M.T. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. El konulan kaçak içkilerin imha edileceği öğrenildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaçak içki operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN