Kaçak içki operasyonu

İZMIR
ve Balıkesir
'de
merdiven altı imalathanelerde
üretim yaparak kaçak
içki üretenlere yönelik operasyon
düzenlendi. İzmir
İl Jandarma Komutanlığı
ekiplerince Kuşçular,
İçmeler ve Sıra mahallelerinde
yaşayan Y.İ, S.H. ve
E.K'nin kaçak olarak şarap
üretip, piyasaya sürdüğü
belirlendi. Harekete geçen
ekipler, tespit ettiği adreslere
dün yaptığı baskında,
6 bin 332 litre kaçak üretim
şarap ele geçirdi. Gözaltına
alınan şüpheliler, jandarma
karakoluna götürüldü. Şüphelilerin
sorgusunun sürdürüldüğü
bildirildi.
Balıkesir
Emniyet
Müdürlüğü'ne bağlı ekipler
Bahçelievler Mahallesi'nde
kaçak içki üretildiği bilgisine
ulaştı. Eve yapılan operasyonda
kaçak üretilmiş
satışa hazır 422 şişe şarap,
rakı, bira, cin ve etil alkole
el koydu. Polis ekipleri
evde ayrıca 144 litre mayalanmış
bira, 3 adet 150
gram anason, 140 gram gliserin
ve 40 gram alkol yapımında
kullanılan aroma ele
geçirdi. Olayla ilgili olarak
M.T. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın
devam ettiği öğrenildi.
El konulan kaçak içkilerin
imha edileceği öğrenildi.