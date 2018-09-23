“Foça’nın potansıyelı bızımle artacak”

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Parti Foça İlçe Danışma Kurulu toplantısı, kiralanan bir gezi teknesinde yapıldı. AK Parti
İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, partinin kuruluşundan bu yana hep yanlış bir algının oluşturularak insanların yaşam tarzlarıyla ve inançlarıyla ilgilenen, ne yaptığını sorgulayan bir kurummuş gibi gösterilmeye çalışıldığını belirttti. Foça'nın 10- 15 yıl önceyle aynı olduğunu, sadece çöp toplamakla belediyecilik hizmeti verilemeyeceğini söyleyen Şengül, "Foça'nın muhteşem bir doğası, potansiyeli var. Buraya yatırım yapmazsanız, geliştirmezseniz insanlar 3 ay gelip tatil yapar gider. Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri sürekli kendi içlerinde kavga halindeler. Koltuk kavgası. AK Parti olarak biz Türkiye'nin, İzmir'in teminatıyız. Cumhuriyetin de teminatıyız. Atatürk'ün de en büyük savunucusuyuz. Biz Atatürk'e öyle kuru ideolojik söylemlerle sahip çıkmıyoruz. Onun söylediği gibi ileri medeniyet seviyesine ulaşmak için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.