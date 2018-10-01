İzmir’e gurur yaşatıyorlar

TÜRKIYE
Klasik Yay Kadın Milli Takımı'yla Avrupa Okçuluk Şampiyonası
'nda altın madalya kazanan İzmir Büyükşehir Belediyesporlu Yasemin Ecem Anagöz ve Aybüke Aktuna, İzmir'e büyük gurur yaşatıyor. Henüz 18 yaşındayken Rio Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil etme başarısını gösteren Yasemin Ecem Anagöz İzmir'in "dünya rekortmeni" unvanını elde etti. Avrupa Okçuluk Şampiyonası'ndan altın madalya ve dünya rekoruyla dönen Anagöz, "Hedefimiz 2020 olimpiyatlarında madalya kazanmak. Bütün sene boyunca tek tatil süremiz 20 gün. 365 günün 300 günü kampta geçiriyoruz" dedi. Aybüke Aktuna ise "Hedeflediğimiz yarışmalara göre çalışma sistemimiz ve antrenman tempomuz var. 2013'de bu sürece başladık, sonra başarılarımız yavaş yavaş gelmeye başladı. 10 yaşından beri okçuluk eğitimi alıyoruz ve bu disiplinin içinde büyüyoruz. Bu disiplin de bize başarıyı getiriyor. Okçuluğa başladıktan 3 sene sonra milli takıma girdim. Yaşıtlarımıza göre daha emin adımlarla yürüyoruz" şeklinde konuştu.