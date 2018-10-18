Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Delphi’de üst düzey atama

Delphi’de üst düzey atama

Giriş Tarihi: 18.10.2018
Delphi’de üst düzey atama
DÜNYANIN önde gelen orijinal ekipman üreticileri için emisyon ve yakıt tasarrufu çözümleri üreten Delphi Technologies'te üst düzey bir atama gerçekleşti. Otomotiv sektöründe daha önce çeşitli şirketlerde önemli görevlerde bulunan Sinan Aslan, Delphi Technologies'te Türkiye, Kafkasya, Orta Doğu ve Afrika Bölgeleri Pazarlama Müdürlüğü görevine getirildi. İş hayatına Tansaş A.Ş'de başlayan, Nissan Otomotiv'de sırasıyla satış planlama uzmanı, bölge satış koordinatörü, ürün yönetimi ve pazar analizi takım liderliği görevlerinde bulunan Aslan, daha sonra ise Hyundai Assan Otomotiv'de satış planlama müdürlüğü ve Nissan Ortadoğu'da ürün müdürlüğü görevlerini yürüttü. Delphi Technologies'te Türkiye, Kafkasya, Orta Doğu ve Afrika Bölgeleri Pazarlama Müdürlüğü görevine başlayan Aslan, evli ve bir çocuk babasıdır.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Delphi’de üst düzey atama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN