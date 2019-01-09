Denizli’de yağan kar kenti beyaza kapladı

BUGÜN NELER OLDU

DENIZLI'DE geçtiğimiz gün hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesi ile yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Gece boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kentin simgesi olan ve Çınar Meydan'da bulunan 'horoz heykeli' önünde fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar adeta birbirleriyle yarıştı. Bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.Buldan'ın merkezine 8 kilometre mesafede bulunan ve 180 kuş çeşidinin yaşadığı Yayla Gölü, buz tuttu. 50 hektarlık gölde, buz kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Öte yandan Pamukkale'ye bağlı Bağbaşı Mahallesi seyir terasına çıkan Şahin Cengiz (27), kar fotoğrafı çektiği sırada dengesini kaybedip uçuruma düştü. Cengiz, bir saatlik çalışmayla halatla yukarı çekildi.