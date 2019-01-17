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Öğrenci servisi devrildi: 13 yaralı

Giriş Tarihi: 17.1.2019
Öğrenci servisi devrildi: 13 yaralı
DENIZLI'NIN Çivril ilçesinde geçtiğimiz akşam meydana gelen kazada Can Akyol (46) idaresindeki 03 F 0535 plakalı midibüs, yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, 12'si öğrenci olmak üzere 13 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri midibüsteki öğrencileri çıkartırken, sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Ambulanslara alınan yaralılar, Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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Öğrenci servisi devrildi: 13 yaralı
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