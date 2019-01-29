Kemal bey’den ‘koca’ çizik

BUGÜN NELER OLDU

KEMAL Kılıçdaroğlu, sokaklarda yürüyerek adalet aradı, her fırsatta CHP'nin 'parti içi demokrasisi' ile övündü. Ancak adalet ve demokrasinin sadece söylemden ibaret olduğu kanıtlandı. Kemal bey, İzmir'de kendisine muhalefet eden herkesi biçip doğradı. CHP Genel Merkezi'nin dünkü hamlesi İzmir kamuoyunda Kocaoğlu ve ekibinin tasfiye operasyonu olarak nitelendirildi. En büyük sürpriz ise Bornova'da yaşandı. Son ana kadar tekrar aday gösterilmesine kesin gözü ile bakılan ve Kocaoğlu'na yakınlığı ile bilinen Olgun Atilla'da genel merkezin hışmından nasibini aldı. Bornova'da Atilla'nın yerine eski meclis üyesi Mustafa İduğ aday olarak gösterildi. Genel Merkez ayrıca Konak'ta Sema Pekdaş'ı, Urla'da Sibel Uyar'ı, Çeşme'de Muhittin Dalgıç'ı, Karşıyaka'da Hüseyin Mutlu Akpınar'ı, Bergama'da Mehmet Gönenç'i (aday adayı olmamıştı), Beydağ'da Vasfi Şentürk'ü, Çiğli'de Hasan Arslan'ı, Dikili'de Mustafa Tosun'u, Foça'da Gökhan Demirağ'ı, Gaziemir'de Halil İbrahim Şenol'u, Karaburun'da Ahmet Çakır'ı, Menemen'de Tahir Şahin'i aday göstermedi. Böylece aday adayı olan 12 belediye başkanı aday gösterilmedi. Tire ise İYİ Parti'ye bırakıldı. Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yerine Yelda Celiloğlu aday gösterildi. Böylece değişen başkan sayısı toplamda 15 oldu.