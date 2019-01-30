Çocuklarını görmek için servet harcadı

İzmir'de yaşayan İbrahim Aksoy, 2009 yılında eşiyle boşanma sürecine girdi. Down sendromlu 21 yaşındaki Berkay ve 11 yaşındaki Kaan adında iki çocuğu bulunan Aksoy, 2010 yılından bu yana eski eşi çocuklarını mahkeme kararına rağmen göstermediği için icra yoluna başvuruyor. Genellikle ayda iki kez icra müdürlüğünün yolunu tutan Aksoy, yaklaşık 350 lira tutan işlem ücretlerini ödeyerek çocuklarını haczediyor. Çocuklarını görmek için bugüne dek 23 bin lira harcadığını kaydeden Aksoy, maddi durumu olmayan pek çok ebeveynin çocuklarını icra yoluyla da göremediğini söyledi.

TEK SEFER 350 LIRA

Boşanma sürecinde velayetini alan tarafın anlayışı yoksa çocukları görmenin zorlaştığını belirten Aksoy, "Çocuklarını bu sebeple göremeyen yüz binlerce ebeveyn var. Eğer çocuklarını görmek isterse birçok külfete katlanmak zorunda. Parası olanlar icra müdürlüklerine gidip bir sürü bürokratik işlemden sonra çocuklarını görmek için bir miktar da para yatırıyorlar. 104 lira icra harcı, 150 lira psikolog ücreti veriliyor. Aracı yoksa icra müdürlüklerinin birçok yerde şart koştuğu Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı araçlarıyla çocuklar alınmaya gidiliyor. Bu araçlar için de 100 lira ödeme yapmak durumundalar. Yani çocuğunu görmek isteyen ebeveyn, bir kerede 350 lira civarı parayı ödemek zorunda kalıyor" dedi. Eski eşinin boşandıktan sonra çocuklarını görmesini engellediğini belirten Aksoy, "Çocuklarımı görmek için tek çarenin icra yolu olduğunu öğrendim. Genellikle her ay iki defa çocuklarımı görmek için icra müdürlüğüne gidiyorum. Çalıştığım için her ay iki defa amirimden izin almak durumundayım. 2010 yılından günümüze kadar çocuklarımı sadece icra yolu ile görebildim. Bugüne kadar çocuklarımı görebilmek için 23 bin lirayı geçkin ödeme yaptım. Yüz binlerce insan ise parası olmadığı için icra müdürlüğüne gidemiyor ve çocuğunu göremiyor" diye konuştu