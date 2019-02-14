Karşıyaka zincir kıracak

BUGÜN NELER OLDU

TFF 3. Lig 2. Grup'ta zirvedeki 3 takımla üst üste karşılaşacak Karşıyaka,İlk yarıda bu haftaki rakibiKarşıyaka, düşme hattında son sıraya kadar geriledi. Bu 3 mağlubiyet sonrası teknik direktör Aytekin Sümbül'le yollar ayrılıp Mesut Toros takımın başına getirilirken, yeşil-kırmızılılar ardından üst üste 2 yenilgi almadı. Bu mücadelelerin ardından Mesut Toros yönetiminde ligde 14 maçta bileği yalnız 2 kez bükülen Karşıyaka, 5 galibiyet, 7 beraberlik elde etti.