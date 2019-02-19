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Artık yatağa mahkum değil

Giriş Tarihi: 19.2.2019
Artık yatağa mahkum değil
MANISA'NIN Demirci ilçesine bağlı Yiğitler Mahallesi'nde yaşayan Metin Karakaya, 11 ay önce geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yatağa mahkûm oldu. Günlük ihtiyaçlarını yerine getirmek için zorluk yaşayan Karakaya'nın yardımına Manisa Büyükşehir Belediyesi koştu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Muhtarlık İşleri Müdürü Kazım Aysan, Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen tekerlekli sandalyeyi Karakaya ailesine teslim etti. Yüzü gülen Metin Karakaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Büyükşehir ekiplerine teşekkür etti.
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Artık yatağa mahkum değil
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