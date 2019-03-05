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İl Sağlık Müdürlüğü’nden Medical Park’a teşekkür

Giriş Tarihi: 5.3.2019
İl Sağlık Müdürlüğü’nden Medical Park’a teşekkür
SAĞLIK Bakanlığı tarafından düzenli olarak yapılan Sağlıkta Kalite Standartları Değerlendirmeleri neticesinde İzmir ili içindeki en yüksek puanı alan 5 hastaneden biri Medical Park İzmir Hastanesi oldu. İzmir İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Bediha Salnur tarafından takdim edilen teşekkür belgesi ile ilgili açıklama yapan Medical Park İzmir Hastanesi Başhekim Yrd. Dr. Özlem Ecemiş, "Sağlık Bakanlığı Kalite Akreditasyon Daire Başkanlığı'nın 2005'ten bu yana sürdürdüğü sağlıkta kalite standartları değerlendirmelerinde hastanemiz yüz üzerinden 99.6 puan alarak kalitesini taçlandırmıştır. Kaliteli hizmet vermeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.
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İl Sağlık Müdürlüğü’nden Medical Park’a teşekkür
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