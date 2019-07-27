Tercihlere yön veren girişim

BUGÜN NELER OLDU

girişimcilerin site ve uygulamasını 1 haftada 1 milyon kişi ziyaret edip yaklaşık 2 milyon kez sorgulama yaptı. Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Murat Ödemiş'in, mezun öğrencilerinden oluşan ekibiyle hayata geçirdiği Univerlist internet sitesi ve mobil uygulamaları, tercih döneminin en popüler site ve uygulamaları arasında zirvede yer aldı. Univerlist ve geliştirdiği tercih robotu botu mobil uygulaması, Apple tarafından kullanıcılarına önerildi ve eğitim kategorisinde en popüler uygulama oldu. Univerlist, öğrencilere, burs imkanından akademik başarılarına, sosyal tesislerinden fiziki imkanlarına istedikleri üniversiteleri ve bu okulların yer aldıkları şehirlerin coğrafi özelliklerine kadar birçok bilgiye kolaylıkla ulaşılabilmeyi sağlıyor.