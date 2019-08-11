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Kurbanlık alan da satan da memnun

Bazı vatandaşlar, kurbanlık alımını bayrama bıraktı. Kurbanlık satıcıları ile vatandaşların sıkı sıkıya pazarlığı yüzleri gülümsetti. Pazara getirilen dev boğa ‘Chevrolet’ büyük ilgi gördü

Ceyhan TORLAK
CEYHAN TORLAK Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 11.8.2019
Kurbanlık alan da satan da memnun
Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte vatandaşlar ibadetlerini yerine getirmek için hayvan pazarlarına akın etti. Çoğu vatandaş, kurban alımını bayram öncesi gerçekleştirirken bazı vatandaşlar ise kurbanlık alımını bayrama bıraktı. Balıkesir'in Havran ilçesinde kurulan Edremit Körfezi'nin en geniş hayvan pazarında, kurbanlık küçükbaş hayvanlar bin 500 ile 2 bin lira arasında satılırken, büyükbaş hayvanlar ise 4 bin 500 lira ile 12 bin lira arasında alıcı buluyor. 10 yaşındaki Elanur Muslu, babasıyla birlikte gözü gibi bakarak yetiştirdiği koyunları hayvan pazarında satıyor. Vatandaşlar ile hayvan sahipleri arasında sıkı sıkıya pazarlıklar görenlerin yüzlerini gülümsetiyor. Öte yandan Gümüşçeşme Mahallesi'nde kurulan hayvan pazarında satışa çıkarılan Mustafa Yörük'e ait bin 100 kilo ağırlığındaki boğa "Chevrolet" ilgi odağı oldu. Yörük, "Balıkesir pazarının en ağır hayvanı Chevrolet. Eşi benzeri yok. Fiyatı 23 bin liradır. İnşallah satmayı düşünüyoruz" dedi.
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Kurbanlık alan da satan da memnun
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