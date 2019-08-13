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Temizlik işçisinden büyük başarı

, hobi olsun diye başladığı Kung-Fu sporunda 3 yıl sonra Şampiyonu olmayı başardı

Giriş Tarihi: 13.8.2019
Temizlik işçisinden büyük başarı
MANİSA'NIN Yunusemre ilçesindeki Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde temizlik işçisi olan Deniz Gezen, kendisi gibi temizlik personeli olan Wushu Kung-Fu antrenörü Danyal Katı'nın tavsiyesi üzerine spora başladı. Daha önce tecrübesi bulunmayan ve ilk defa spora Wushu Kung-Fu ile başlayan Gezen, katıldığı turnuvalarda başarıdan başarıya koşuyor. Geçtiğimiz şubat ayında Türkiye ikincisi olan Gezen, 11 ülkeden yaklaşık 575 sporcunun yarıştığı Uluslararası Avrasya Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda birincilik elde etti. Hobi olarak başladığı sporda hedef büyüten Gezen, "Bundan sonraki hedefim Avrupa ve Dünya şampiyonluğu. Türk bayrağını en iyi şekilde dalgalandırarak, Türk Milletini temsil etmek istiyorum. Bunun için azimli bir şekilde çalışıyorum ve çalışmaya da devam edeceğim" dedi.
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