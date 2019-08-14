Altınordu Anıl’ı bırakmadı

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TFF 1'inci Lig'de yeni sezonun ilk haftasında pazar günü Bolu'da Hatayspor'la karşılaşacakMenajerler aracılığıyla Altınordulu yöneticilerle temasa geçen Erzurum temsilcisinin Anıl içinbu teklifi düşük bulan İzmir ekibi gurbetçi oyuncuyu kadroda tutma kararı aldı. Geçen sezon kırmızı-lacivertli formayla 9 kez rakip fileleri sarsarak dikkat çekenAltınordu, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Anıl'a kontrat uzatmayı teklif edecek. Yönetim, 24 yaşındaki futbolcunun 2019-20 sezonunda yıldızını parlatarakyeni sezon iç saha maçlarının bilet fiyatları belli oldu.Kombine biletlerinin Ziraat Türkiye Kupası'nda da geçerli olacağı belirtildi.