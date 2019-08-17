Erdek’te çöp dağları

BUGÜN NELER OLDU

oksijen deposu Kapıdağ Yarımadası'nda bulunan ilçesi Erdek'te çöp skandalı yaşanıyor. Yerel seçimlerde 'Temiz bir Erdek için' sloganı ile yola çıkan Erdek Belediyesinin çöp dağları ilçeye gelen tatilcileri rahatsız etti. Vatandaşların tepki gösterdiği çöp yığınlarının pis koku ve sinek ürettiğini söyleyen yöre sakinleri, CHP'li Erdek Belediyesini göreve davet etti. Balıkesir'in Erdek ilçesinde tatilini geçiren vatandaşlar, belediyeye tepki gösterdi. Sosyal medyadan da belediyeyi eleştiren vatandaşlar, "Çöp toplamak bu kadar zor mu bir iş" yorumunu yaptı