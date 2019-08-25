Orman işçilerinin nöbeti devam ediyor

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKİYE'NİN son yıllarda en büyük orman yangınlarından birini yaşayan İzmir'de, Karabağlar, Menderes ve Seferihisar ilçelerine yayılan yangını 2 gün 5 saatte kontrol altına alan orman işçilerinin nöbeti sürüyor. Kimi Tokat'tan kimi Mersin'den İzmir'e gelen işçiler, ailelerinden uzakta "tek bir ağaç yanmasın" diye çaba gösteriyor. Orman işçisi Erkan Kahraman, "Tüten yerlere soğutma yapıyoruz. Helikopterin su alması için yapılan havuza su takviyesi yapıyoruz. Yangın bitti ama nöbet bitmedi" dedi. Orman işçisi Özgür Meydan, "12 senedir bu işin içindeyim, bundan daha büyük yangın görmedim ben" diye konuştu.Öte yandan İzmir'deki yangında zarar gören alanların ağaçlandırılması için başlatılan "Hedef 1 Milyon Fidan" kampanyası devam ediyor. Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Metin Gençol, "Şu ana kadar 30 bini aşan bir bağış var. Halen çok arayanlar var" ifadelerini kullandı.