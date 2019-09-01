Ayaz bebek hayata tutunmak istiyor

MANISA'NIN Yunusemre ilçesine bağlı Keçiliköy Mahallesi'nde Mehmet ve Yasemin Ata çiftinin 3. çocuğu olan Süleyman Ayaz'ın kalbinde, henüz 4 günlükken doktorları tarafından olağan dışı bir durum saptandı. "Atrioventriküler Septum Defekti (AVSD)" teşhisi konulan bebeğin kalbinin, kan akışını düzenleyen kapaklardaki problemler nedeniyle akciğerlere fazla kan pompaladığı, bunun kalbin sol tarafının gelişimini durdurduğunu saptayan doktorlar, bebeği İstanbul'daki özel bir hastaneye sevk etti. İstanbul'da 13 ay yoğun bakımda kalan, 4 kalp ameliyatı geçiren Süleyman Ayaz, taburcu edildikten sonra da evinde oksijen konsantratörü, mekanik ventilatör, pulse oksimetre cihazlarına bağlı olarak yaşıyor. Aile, çocuklarını adeta yoğun bakım ünitesini andıran odasında bir an olsun yalnız bırakmıyor.

'TEYAKKUZDAYIZ'

Baba Mehmet Ata, hastalığın tamamen olmasa da aşamalı bir tedaviden sonra yüzde 70-80 arasında iyileşme şansının bulunduğunu söyledi. Ata, "Annesi ile sürekli onunla ilgilenmek durumundayız. İhmale gelmez bir durumu var. Her an bir şey olabilir, oksijensiz kalabilir, boğazı balgamla tıkanabilir. Devamlı teyakkuzdayız. Oğlum cihaza bağlı olduğu için hastaneye götürürken araç içinde jeneratör kullanıyoruz fakat bu içeride gaz oluşturduğu için tehlikeli. Kontrollere daha iyi koşullarda götürmek için yardım bekliyoruz" dedi.