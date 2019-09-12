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Manisa'nın Salihli ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda pet siselerde 105 litre kaçak içki ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Salihli Cumhuriyet Bassavcılıgı koordinesinde çalısmalarını sürdüren ve bir istihbaratı degerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Grup Amirligi ekipleri, süpheli S.E. ve S.E.'nin aracı ile ikametleri ve ikamete ait depolarda Salihli Sulh Ceza Hakimliginin kararıyla arama yaptı. Yapılan aramada pet siselerde yaklasık 105 litre kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili S.E. ve S.E. hakkında adli islem yapılırken, sorusturma devam ediyor. Salihli Ilçe Emniyet Müdürü Sayım Basaran, huzur ve güvenligin saglanması için mücadelenin devam edecegini belirtti.