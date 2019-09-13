Karşıyaka’da keyifler yerinde

TFF 3. Lig 2. Grup'ta bay olarak geçireceği haftaya 2 maçta 1 puanla giren Karşıyaka'da geçen hafta yönetim dışından futbol şube sorumluluğu görevine getirilen İbrahim Palaoğlu takımla buluştu. Ana yönetimden 8 ismin istifa ettiği haziran ayından bu yana futbol şube yönetimi olmayan yeşil-kırmızılılarda Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ne gelerek başkan Turgay Büyükkarcı'yla toplantı yapan Palaoğlu, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. Görüşmelerde oluşan sinerji, hem takımı hem de yönetimi mutlu etti.

KAPTANIN YAŞ GÜNÜ KUTLANDI

Öte yandan Karşıyaka'da kaptan Mustafa Aşan'ın 31. yaş günü de kutlandı. Bir grup taraftarın sosyal medyada sezon başından bu yana kendisine gösterdiği tepki sonrası yönetimin güvenoyuyla ayrılığın eşiğinden dönen teknik direktör Mesut Toros ve futbolcuların kutlamadaki neşeli halleri gözlerden kaçmadı.