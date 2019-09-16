Bunun adı vahşet

BUGÜN NELER OLDU

Denizlı'nin Çal ilçesine bağlı İsmailler ve Hüseyinler mahallesinde yaşayan 28 sokak kedisi öldürüldü. İsmailler Mahallesi'nde günün belirli saatlerinde sokak kedilerini besleyen Ahmet Demirel isimli hayvansever her gün ciğer ve mama gibi yiyecekler bıraktığı yerlere gittiğinde 3 kedinin yerde hareketsiz yattığını ve ağızlarından kan geldiğini gördü. Bunun üzerine çevrede inceleme yapmaya başlayan Demirel, bazı noktalarda mamaya benzer yiyecekler olduğunu fark etti. Kedilerin bu yiyecekler ile zehirlenip telef olduğunu iddia eden Demirel duruma tepki gösterdi. Hayvansever Rauf Çobanoğlu, "Sokak hayvanı diyoruz ama aslında bir sokak hayvanı değil onlar da biz gibi yaşamaya çalışan canlılar. İnsanlığımızdan utanıyoruz. Bir an önce bu kişilerin bulunmasını istiyoruz" dedi.Beslediği 2 kedinin ölülerini bulduğunu belirten Sinan Öneroğlu, "Bunu yapan insan olamaz. Kedilerii öldürmekle ellerine ne geçti anlamak mümkün değil" dedi.