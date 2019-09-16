Karşıyaka darmadağın!

Türkiye Kupası'nda da Muğlaspor'a penaltılarla yenilerek elenen Karşıyaka'da bir grup taraftarın teknik direktör Mesut Toros'a lig öncesi başlayan tepkisi sürerken, motivasyon düşüklüğü yaşayan takımda perde arkasındaki disiplin sıkıntıları da teknik heyeti yıpratıyor.
SAKAT ADAM GECE KULÜBÜNDE!
Sakatlık problemi yaşayan Doğukan'ın hafta içi Çeşme'de gece kulübünden sabaha karşı paylaşım yapması teknik heyeti kızdırdı.
Muğlaspor'la oynanan son kupa
maçı öncesi maç sabahı aralarında Hakan
gibi asların da olduğu bazı futbolcular tesislerde
sabah uyanamayıp kahvaltıya inmedi. Teknik direktör Mesut Toros, genç İlyas'ı maç kadrosuna almadı.
Nisan ayında
feshedilip kulüp bulamayan, sosyal medyada
Toros'a ağır ithamlarda bulunan eski
futbolcu Battal, önceki gün kaptan Mustafa
Aşan'la buluştukları fotoğrafı paylaştı.
Toros'un, başkan Turgay Büyükkarcı'nın
Muğla sınavını kendisine tepki gösteren taraftarlarla
izlemesine içerlediği öğrenildi.