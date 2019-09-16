Karşıyaka darmadağın!

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Kupası'nda da Muğlaspor'a penaltılarla yenilerek elenen Karşıyaka'da bir grup taraftarın teknik direktörMuğlaspor'la oynanan son kupamaçı öncesi maç sabahı aralarında Hakangibi asların da olduğu bazı futbolcular tesislerdesabah uyanamayıp kahvaltıya inmedi.Nisan ayındafeshedilip kulüp bulamayan, sosyal medyadaToros'a ağır ithamlarda bulunan eskifutbolcu Battal, önceki gün kaptan MustafaAşan'la buluştukları fotoğrafı paylaştı.Toros'un, başkan Turgay Büyükkarcı'nınMuğla sınavını kendisine tepki gösteren taraftarlarlaizlemesine içerlediği öğrenildi.