Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Karşıyaka darmadağın!

Karşıyaka darmadağın!

Geçen sezon sözleşmesi feshedilip kulüp bulamayan Battal, kaptan Mustafa ile fotoğrafını sosyal medyaya koydu. Hocaya destek veren başkan Büyükkarcı, son maçı protestocu taraftarlarla izledi!

Giriş Tarihi: 16.9.2019
Karşıyaka darmadağın!
Türkiye Kupası'nda da Muğlaspor'a penaltılarla yenilerek elenen Karşıyaka'da bir grup taraftarın teknik direktör Mesut Toros'a lig öncesi başlayan tepkisi sürerken, motivasyon düşüklüğü yaşayan takımda perde arkasındaki disiplin sıkıntıları da teknik heyeti yıpratıyor.

SAKAT ADAM GECE KULÜBÜNDE!
Sakatlık problemi yaşayan Doğukan'ın hafta içi Çeşme'de gece kulübünden sabaha karşı paylaşım yapması teknik heyeti kızdırdı. Muğlaspor'la oynanan son kupa maçı öncesi maç sabahı aralarında Hakan gibi asların da olduğu bazı futbolcular tesislerde sabah uyanamayıp kahvaltıya inmedi. Teknik direktör Mesut Toros, genç İlyas'ı maç kadrosuna almadı. Nisan ayında feshedilip kulüp bulamayan, sosyal medyada Toros'a ağır ithamlarda bulunan eski futbolcu Battal, önceki gün kaptan Mustafa Aşan'la buluştukları fotoğrafı paylaştı. Toros'un, başkan Turgay Büyükkarcı'nın Muğla sınavını kendisine tepki gösteren taraftarlarla izlemesine içerlediği öğrenildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Karşıyaka darmadağın!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN