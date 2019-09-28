‘Cezaevni kaldırmaya hazırız’

BUGÜN NELER OLDU

Belediye Başkanı CHP'li Erhan Kılıç, AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya'nın Buca Cezaevi'ni kaldırma önerisine destek verdi. Kılıç, "Buca Cezaevi, Adalet Bakanlığı'nın kontrolünde olan bir yer. Bu nedenle merkezi hükümet, cezaevinin kaldırılması için irade göstermediği sürece, bir belediyenin cezaevini kaldırması mümkün değil. Cezaevinin kaldırılması için üstüme düşen ne varsa yapmaya hazırım. Aylardır da bu konuyu her platformda ifade ettim. Hiç vakit kaybetmeden Ankara'ya gitmeye, ne gerekiyorsa yapmaya hazırım" dedi.