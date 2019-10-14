Sağlık turizminde Ege’nin rolü büyük

BUGÜN NELER OLDU

EgeBölgesi, tüm dünyada hızla gelişen ve yıllık 100 milyar dolarlık bir ciroya ulaşan sağlık turizminde, gerek hekim kalitesi, gerekse de ulaşım kolaylıkları nedeniyle önemli bir potansiyel taşıyor. Her yıl sağlık turizmi kapsamında 10 milyonu aşkın kişinin farklı ülkelere seyahat ettiğini belirten Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, "Sağlık turizminde sıcak iklim, ulaşım, konaklama, şehir yapısı, personel kalitesi, sağlık kuruluşlarının donanımı ve son teknolojiye sahip olmasıyla güvenlik gibi başlıklar ön plana çıkıyor. İzmir'e Türkiye'nin her yerinden ve yurtdışından da hastalar geliyor" dedi.