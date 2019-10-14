Wushu sporcuları, Mehmetçik için Fetih suresini okudu

BUGÜN NELER OLDU

Manısa İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Manisa Diyanet Gençlik Spor kulüplerinin Wushu sporcuları, antrenman öncesi Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için dua etti. Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu önlemek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Manisa İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Manisa Diyanet Gençlik Spor kulüplerinin Wushu sporcuları, antrenman öncesi Fetih Suresi okudu.